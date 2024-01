La reacción de Bob Odenkirk al enterarse que es pariente del Rey Carlos III

Con sorpresa reaccionó el actor Bob Odenkirk al enterarse de que está sanguíneamente ligado a la monarquía británica que hoy encabeza Carlos III.

El intérprete estuvo invitado en "Finding Your Roots", un programa estadounidense que se dedica a desenterrar las raíces de personas famosas. Allí Odenkirk se enteró que uno de sus tatarabuelos había sido hijo de un duque alemán en 1755.

"Es como si fuera parte de la historia, pero no creo ser parte de nada. Soy estadounidense, no me gusta la monarquía. No creo en ella, siento que es un poco retorcida", señaló sobre este sistema de gobierno.

Sin embargo agregó que "entiendo por qué hay sociedades que se han construido en torno a eso y que haya perdurado por generaciones, eso pasa en todas las civilizaciones". Además puntualizó que "hemos llegado a un buen lugar con la democracia y creo que deberíamos seguir por ese camino".

Primo del rey Carlos III

Inmediatamente el conductor del programa le reveló que también era primo en décimo primer grado del Rey Carlos III, quien actualmente lidera el Reino Unido.

La sorpresa de Odenkirk fue evidente y sólo atinó a soltar una carcajada. "Quizás cambie de parecer ahora", bromeó el actor de "Better Call Saul".