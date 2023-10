Lisandra Silva se quitó sus implantes mamarios tras su segundo embarazo

A un particular procedimiento médico se sometió la modelo Lisandra Silva tras tener a su segundo hijo.

Según detalla LUN, la cubana se removió sus implantes mamarios producto de una dismorfia que se le produjo en la zona producto de sus dos embarazos.

"Me tenía muy estresada emocionalmente. Me veía una dismorfia en el cuerpo porque tenía una protesis casi en la clavícula y unos senos que miraban a la rodilla. Me veía al espejo y no me reconocía, y en la intimidad me daba mucha vergüenza", detalló Silva.

Ante este problema la ex "Doble tentación" decidió buscar una solución en la medicina, aunque no le fue fácil. "Fui dando tumbos buscando a alguien que me diera una solución que me pareciera bien", explicó.

Una recomendación de sus seguidores la llevó a la doctora Rocío Las Heras, quien fue "la única que entendió que no quería protesis, sino unos senos bonitos y naturales", ya que "nunca me gustaron los implantes".

"Esto fue una mastopexia, que es un lifting de senos y te reconstruyen con tu propia piel. Me explanté los implantes mamarios y además me elevaron los senos. Me quedaron perfectos, como si tuviera 15 años", concluyó.