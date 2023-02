"Lo lamento mucho por ella": Daniela Aránguiz reveló romance entre Jorge Valdivia y Maite Orsini

Mediante una transmisión en vivo, Daniela Aránguiz hizo varias revelaciones sobre Jorge "Mago" Valdivia, con quien mantuvo una relación hasta finales de 2022, asegurando que el exfutbolista se encontraría en una relación con la diputada Maite Orsini.

Tras afirmar en conversación con su compañera de "Zona de Estrellas", Cecilia Gutiérrez, que su exmarido estaría en una relación con la parlamentaria, la exMekano afirmó: "Yo tengo entendido que Jorge sí está con ella, y sí que él, en vez del viaje que nos dijo que se iba a ir a Río de Janeiro a entrevistar, él se fue de vacaciones con ella".

"Nosotros hemos tenido nuestras recaídas y eso es lo feo (...) Incluso, en diciembre, cuando Jorge ya estaba con Maite, nos fuimos a Estados Unidos juntos y estuvimos a punto de volver. Me rogaba que volviéramos, que de iba a matar si no era así, pero al mismo tiempo ya tenía otra relación", contó Aránguiz.

La exmodelo además aseguró que Valdivia le habría mentido a ambas, revelando haber conversado con la parlamentaria: "Le dije: 'Yo no voy a volver con él', porque la que terminó la relación fui yo por causa de una infidelidad. Estuve muchos años pensando que vabia cambiado porque me tenía súper engrupida".

"Muy mi marido pudo haber sido, pero no me dejó basurear nunca más. Lo lamento mucho por ella, porque la idea no es hacerle daño, aunque ella sí lo ha hecho a sus amigas", cerró Aránguiz en la transmisión.