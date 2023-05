Este viernes, la actriz Lux Pascal se graduó la prestigiosa Academia Juilliard, alma máter de reconocidos actores como Adam Driver, Viola Davis, Robin Williams, entre otros. La también modelo, que tuvo algunos papeles en la televisión chilena, estuvo acompañada de sus hermanos Nicolás Balmaceda y el actor del momento Pedro Pascal, que no asistió al Festival de Cannes, donde estrenó el corto "Strange Way of Life" (Pedro Almodóvar) que protagoniza junto a Ethan Hawke, para acompañar a su hermana en Nueva York.

