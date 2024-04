Mamá de Carla Jara posteó feroz mensaje contra Kaminski: incluyó ratas

Sigue la polémica tras el quiebre de Carla Jara y Francisco Kaminski, ahora con la aparición de un mensaje de la mamá de la ex Mekano.

A fines de marzo se conoció el fin de la relación de la pareja e incluso surgió que Camila Andrade estaría involucrada en el quiebre, algo de lo que habló recientemente por primera vez.

La separación ha sido mediática y ahora la mamá de Jara, Lorena Cádiz, aportó con un duro mensaje en redes sociales dirigido hacia su ex yerno.

"Lo que se hereda no se hurta. Francisco Kaminski #Ratas. Ahora no podrás odiar a tu padre, ya que has hecho lo mismo. La verdad siempre sale a flote", escribió Cádiz con una fotografía de dos ratas.