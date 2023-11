Matthew Perry y su último deseo: Que Zac Efron protagonice película sobre su vida

Sin duda alguna, la muerte del actor Matthew Perry conmocionó al mundo del espéctaculo, la que inspiró recuerdos y buenos momentos de la serie que lo catapultó a la fama, "Friends".

Si bien el actor fue enfático antes de morir que no quería ser recordado por la producción en la que por diez años interpretó a Chandler Bing, sino por su legado en el trabajo con adictos, también mencionó un curioso deseo.

De acuerdo a la modelo Athenna Crosby, quien mantuvo una conversación con Perry el día anterior a su deceso, el actor tenía la intención de hacer una película sobre su vida, y que el actor Zac Efron lo interpretaba.

El lazo que unió a Matthew Perry y Zac Efron

La estrella de "Friends" conocía de cerca la manera de actuar de Efron. De hecho, ambos co-protagonizaron la comedia dramática de 2009 "17 otra vez", en la que el exactor de High School Musical encarnó la versión joven de un desdichado padre de familia.

"Quería que Zac Efron, que ya le había interpretado, le volviera a interpretar porque dijo que había hecho un gran trabajo", Crosby a la revista People.

"Se veía completamente bien"

Después del deceso de Perry, la joven de 25, quien fue posteriormente identificada, declaró que el hombre, quien aparentemente sostenía una cita con Crosby, "estaba muy feliz y vibrante".

"Una vez más, no tenía intención de decir nada, pero ya que he sido identificada, sí, soy yo la que estaba con él el pasado viernes. Quiero destacar que Matthew estaba de muy buen humor y me habló con entusiasmo sobre las cosas que tiene por delante en su vida", escribió en sus historias de Instagram.