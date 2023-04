Mauricio Pinilla entregó detalles de su relación con Gala Caldirola: "Con ella he podido ser yo mismo siempre"

Ayer, el exfutbolista Mauricio Pinilla y la modelo Gala Caldirola sorprendieron a sus seguidores con la oficialización de su pololeo y recientemente, él ahondó en la trastienda de su amor.

En conversación con LUN, Pinilla reveló que si bien se conocían desde antes, se tomaron con calma la transición hacia la relación. "Nos dimos todo el tiempo necesario para conocernos antes de tomar la decisión".

"Hoy nos queremos y queremos darlos la oportunidad de ser felices. Subir la foto es una manera de transparentar y poder tener una relación sana y normal", señaló el exdelantero de la Roja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MAURICIO PINILLA 🇨🇱 (@pinigol9)

"Ahora estamos seguros de que queremos intentarlo, queremos intentar ser felices. Me siento pleno y sin miedo. Siento que todos tenemos el derecho de volver a empezar de nuevo y buscar la felicidad", agregó.

Con respecto a las características de su nueva pareja, apuntó que "es una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del más mínimo detalle",

"Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto. Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas", cerró "Pinigol".