"Me avergüenza ser tu hija": Pinilla relató duro momento familiar tras escándalo con escort

El ex futbolista Mauricio Pinilla será uno de los invitados de la nueva temporada de "Podemos Hablar", el programa de conversación de Chilevisión que este viernes retornará con una nueva temporada.

En este capítulo Pinilla abordará el complejo momento personal y familiar que vivió el año pasado cuando se filtraron imágenes suyas compartiendo con la conocida escort Natthy Chilena. Esto no solo generó un distanciamiento con su ex pareja Gisella Gallardo, si no que también con los hijos en común que tienen.

"Lo más difícil fue explicarles a mis hijos las cosas que salieron de esos videos que grabaron en mi casa, explicarles que la realidad no era esa", dijo el ex Universidad de Chile en el programa, según adelantó Lun.

Pinilla agregó que sus hijos "no me hablaban, me decían que era lo peor" y que incluso tuvo que cerrar el año escolar para que no sufrieran las consecuencias de la exposición pública.

"Ellos se avergonzaban. Entonces, yo la verdad es que me sentí super responsable. Yo en general no me arrepiento de muchas cosas en mi vida... pero ese momento me gustaría cancelarlo ciento por ciento de mi vida", aseguró.

La relación empeoró a tal punto que Mauricio Pinilla recibió una dolorosa frase: "Me avergüenza ser tu hija", le dijo una de sus niñas. "Cuando escuché eso la verdad es que pensé en arrancarme, escapar y no sabía dónde meterme", concluyó.

El capítulo estreno de la nueva temporada de "Podemos Hablar" se estrenará este viernes en Chilevisión.