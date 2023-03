Miguel Bosé sobre el singular motivo de haber perdido la voz durante ocho años: "El problema era una muela"

Durante una reciente entrevista, el cantante español Miguel Bosé explicó el por qué no pudo hablar ni cantar por ocho años, luego de haber pasado años visitado "los mejores médicos" de distintos países.

En conversación con Pablo Motos en el programa "El hormiguero" y con el motivo del próximo lanzamiento de la serie biográfica "Yo seré" producida por Paramount, Bosé ahondó además en íntimos aspectos de su vida, como su lucha para aceptar su bisexualidad, el abuso de drogas y la pérdida de un hijo.

"Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cual es el timbre de la voz de su padre, para poder comunicarme", señaló Bosé.

Pero el año pasado, en medio una operación para tratar un fuerte dolor de espalda como consecuencia de un accidente ocurrido hace 23 años que los médicos descubrieron la raíz del problema que lo aquejaba.

"En ese momento piensas en lo peor. A los dos días (el médico) viene con dos tipos y me dijo que, en efecto, sus sospechas están fundadas y que esa sinusitis crónica que me habían diagnosticado no es tan así.

Según le explicaron los médicos, las infecciones tenían una causa específica:"Me contó que el problema era una muela. Al ponerme un implante mal, me taladraron el hueso y por ahí, poco a poco, fueron entrando residuos y con el tiempo se transformó en una infección que me dañaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos.

"Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto después de 8 años", relató Miguel Bosé, quien se encuentra en tratamiento para recuperarla por completo y poder retornar a los escenarios. "En septiembre u octubre, arranco gira", aseguró.