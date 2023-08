Ministra Arredondo a su padre Claudio: "Debe moderar su opinión pública"

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, habló de su reciente nombramiento y de cómo la noticia impactó a su círculo familiar.

En conversación con The Clinic, la titular de Culturas recordó la tradición política de su familia, partiendo por su madre Carolina Marzán y su rol de diputada, y de su padre Claudio Arredondo como concejal en La Florida.

Arredondo recordó que cuando el Presidente Boric la llamó y ella aceptó el cargo "tuve que guardar silencio porque estos son procesos súper resguardados, y ya luego, cuando estaba aquí y avisé, hubo mucho impacto a nivel familiar y también en todos los círculos que yo he ido habitando".

Sobre ese momento la Ministra lo comparó con la ocasión en la que le contó a su familia que quería seguir la senda artística y que quería convertirse en actriz. "El ánimo familiar era de 'no, no, no'. Hoy día veo a mi papá muy orgulloso y eso también me emociona", indicó.

"Uno tiene responsabilidades familiares también en esto y él tiene ya una misión, que es moderarse en su opinión pública. Y lo digo así, con humor, porque son conversaciones íntimas que hemos tenido", agregó.

En ese sentido puntualizó que Claudio Arredondo "tiene su personalidad y tuvo también su carrera política, entonces sabe que, de alguna manera, en esto estamos todos también como familia".

Recientemente el actor se refirió al nuevo cargo de su hija y los insultos que recibió por parte del diputado Andrés de la Carrera, a quien calificó como "ignorante".