Natalia "Arenita" Rodríguez reveló lo difícil de criar lejos de su familia chilena

Natalia Rodríguez, conocida como "Arenita" por su paso en el programa juvenil "Yingo", se sinceró a través de redes sociales sobre lo difícil de criar a su primera hija Luisa en Dinamarca, lejos de su familia chilena.

La joven madre vive en el país europeo desde hace unos años junto a su esposo, Jens Bach, y a finales de 2023 tuvieron a su primera hija, proceso que ha documentado a través de su Instagram. De esa forma, reveló a sus seguidores cómo ha sido sobrellevar la maternidad lejos de su familia chilena.

"El otro día colapsé, me puse a llorar, la niña lloraba, estaba imposible, no se quedaba callada con nada. En ese momento me sentí muy sola. Pensaba que si tuviera a mi familia chilena más cerca, quizás tendría una red de apoyo en cuanto al cuidado de la niña. Hay un viejo dicho que dice 'para criar se necesita una tribu'. Por suerte mi suegra me ayuda a veces", confesó.

En esa misma línea, reparó en que "ese es el precio que uno tiene que pagar por vivir en el extranjero y darle una mejor vida a tu hija, y a pesar de todo, no me arrepiento".