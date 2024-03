Naya Fácil se lanzó contra Pamela Díaz y Botota Fox por desafortunada entrevista

Naya Fácil, la actual embajadora del Festival de Viña del Mar, entregó este jueves una incómoda entrevista.

Todo ocurrió en el programa "Díaz de Vacaciones" de Pamela Díaz, donde también participó Botota Fox.

La joven contó a través de sus redes sociales que se burlaron de su piscinazo, distinto a los de otras ocaciones debido a que ella no sabe nadar.

"Se acaban de reír en una entrevista a la que me invitaron. Qué paja, uno se da el tiempo de ir, no hemos descansado nada desde las 7 de la mañana, de buena onda uno va y se ríen de uno", escribió en sus historias de Instagram.

"Mis facilines vengo saliendo de una entrevista (...) si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda y para reírse de mí, saben qué, a mí no me inviten. Yo acabo de ser superbién ubicada en una entrevista, siendo que yo me quería puro ir del lugar donde estaba", agregó.

"Uno es buena onda, a mí no me pagan por dar entrevistas, yo tampoco estoy necesitando entrevistas en este momento, gracias a Dios yo siempre he tenido mis historias, a mis facilines, que son fieles. Pero si a mí me invitan a una entrevista y uno va respetuosamente, te acepta y te da el tiempo, siendo que son las seis de la tarde y no hemos comido nada con mi equipo (...) me acabo de sentir pésimo", remató.