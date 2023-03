"No es el camino y lo sabes": Cristina Morales respondió a las acusaciones de ex de Gary Medel

La noche del viernes, Alejandra Henríquez, expareja y madre de los hijos de Gary Medel, acusó a través de sus redes sociales al seleccionado nacional de haber "echado" a los gemelos del hogar familiar, apuntando también contra Cristina Morales, esposa del "pitbull".

"Y su señora yo me llevaba muy bien pensando que en verdad quería a mis hijos, le dejaba lo más apreciado que son mis hijos pero nos dimos cuenta que ya no los quiere", contó la mujer en el comunicado.

Tras la publicación, Morales decidió responderle a Henríquez, negando que las acusaciones en su contra fueran ciertas.

"Las declaraciones hacia mi de la señorita Alejandra están muy alejadas de la realidad. Podria poner en una red social un millón de momentos, fotos, vídeos y demás conversaciones entre ella y yo de una manera ejemplar y muy afectiva", comenzó aclarando.

"Realmente mi conciencia está muy tranquila respecto a ese tema porque desde que los conocí hace 10 años siempre he tratado con amor y respeto a los gemelos y creo que se ha notado hasta en redes sociales la buena relación. Que fácil es coger ahora y decir que no les quiero... que fácil es llenar de mierda a otro públicamente y quedar impune verdad?", dijo respecto a los menores de 17 años.

"La salud mental de ellos está por encima de todo y por mi parte aquí no van a ver jamás unas malas palabras hacia ella pese a estar muy dolida con su nueva actitud hacia a mi, señorita Alejandra (por que yo si me dirijo a ti por tu nombre no como ex de) no caigas en funas baratas piensa dos veces antes de escribir ya que con todo esto haces daño tb a los tuyos. Por ahí no es el camino y tú lo sabes", finalizó.