Estudio A24 adaptará biografía de Paris Hilton para nueva serie de televisión

Trascendió no solo que la vida de Paris Hilton será llevada a la televisión, sino que también ahora se conoce que la prestigiosa productora A24 se encargará de hacerlo realidad.

A inicios de año, la socialité estadounidense, asociada con el color rosa y un estilo de vida frívolo, publicó su autobiografía titulada "Paris: The Memoir", en el que reivindica su figura con potentes declaraciones y el relato de graves episodios que marcaron su juventud.

De acuerdo al sitio Consequence, mayores detalles sobre la producción se mantienen en secreto, salvo que la millonaria heredera de 42 años trabajará como productora ejecutiva de la serie junto al cofundador de 11:11 Media, marca lanzada por Hilton, Bruce Gersh.

Asimismo, las hermanas Elle y Dakota Fanning también producirán el próximo trabajo de la mano de su compañía Lewellen Pictures, al lado de Brittany Kahan Ward y David Bernad.

"La gente la adoraba"

Para el lanzamiento del libro, Hilton lanzó una precisa descripción sobre la imagen que proyectaba en el pasado: "El personaje que interpreté fue mi armadura de acero", aseguró.

"La gente la adoraba. O les encantaba odiarla, que era igual de vendible", comentó en la misma línea la influencer, ahora madre, empresaria y DJ, quien también detalla abusos sexuales, físicos y psicológicos de los que fue víctima cuando era menor de edad.

En ese sentido, la figura pop reveló que "me apoyé en ese personaje, mi billete hacia la libertad financiera y un lugar seguro donde esconderme. Me aseguré de no tener nunca un momento de tranquilidad para descubrir quién era sin ella. Temía ese momento porque no sabía lo que encontraría", confesó.