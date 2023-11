Paul Rudd reveló la dieta que tuvo que seguir en Ant-Man: "El agua con gas era mi recompensa"

Los actores que han formado parte del Universo Cinematográfico de Marvel han tenido que hacer grandes esfuerzos físicos para convertirse en los superhéroes que todos recuerdan de los comics.

Este fue el caso de Paul Rudd, quien interpretó a Ant-Man en la película del mismo nombre, en "Ant-Man y la Avispa" y "Ant-Man y la Avispa: Quantumanía".

El actor reveló en el podcast gastronómico "Off Menu" el difícil régimen alimenticio al que tuvo que someterse cuando aceptó interpretar al hombre hormiga.

"Cuando estaba entrenando para la película de Ant-Man tuve que seguir una dieta muy restrictiva, y mi permitido era beber agua con gas", recordó.

"Así de horrible era esa dieta. Me dije: 'Muy bien, ya puedo tomar agua con gas, me lo merezco'", agregó.

Aseguró que en ese tiempo seguía una dieta "aburrida", pero que le brindaba "toneladas de energía".

Reconoció que pese a hacer deporte y comer sano, piensa que él "se ejercitaba más que nadie, comía mejor que todos y tenía peor aspecto". "Tenía que hacer ejercicio todo el tiempo, comer perfectamente, solo para tener un aspecto más o menos malo. Ni siquiera genial", dijo.

Se comparaba con Chris Hemsworth

El actor de 54 años recordó que para la película "Avengers: Endgame", "Chris Hemsworth siempre tenía unos recipientes de Tupperware y se la pasaba comiendo una especie de mezcolanza de avena".

"Él se ejercitaba, pero si te pones al lado de un tipo así, yo solo me pregunto: '¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué me mato [haciendo ejercicio] cuando puede existir eso, pero luego, me miro a mí mismo y existe esto?'. Nunca podré conseguir [verme así] ... Al menos eso era algo bueno: Ant-Man, no es Thor. Intenté hacer ejercicio, pero no funcionó", contó.