"Perdón Bad Bunny": ¿Por qué se disculpan con el cantante este 4 de julio?

Este 4 de julio cientos de fans de Bad Bunny han comenzado a disculparse con el cantante por "haberle fallado" y no podido cumplir su mandato.

Para quienes no sigan la carrera del puertorriqueño, esta tendencia no tiene ningún sentido. Sin embargo todo se origina en la aclamada canción "A tu merced" de su disco "YHLQMDLG" del año 2020.

"Quiero jalarte ese pelito rubio / Y darte en cuatro el cuatro de julio", dice la letra de aquel tema, el cual está siendo recordado justo en esta fecha.

A raíz de estos usuarios de redes sociales han comenzado a pedirle perdón a Bad Bunny por no tener sexo durante esta jornada, tal como el cantante lo indica en "A tu merced".

La tendencia incluso hizo que el reggaetonero se convirtiera en Trending Topic en Twitter y otras redes sociales.

Yo le falle a Bad Bunny hoy por que no le daré a nadie en 4 el 4 de julio, pero jamás le fallare en el verso de "con cualquiera no me acuesto,a cualquiera no le meto, ni le cuento mis secretos".