Pincoya no descarta "volver a reunirse" con Cony Capelli

Tras el fin de "Gran Hermano", mucho ha dado que hablar del supuesto quiebre entre Pincoya y Cony Capelli, siendo esta última la que afirmó estar "distanciada" de su amiga más cercana dentro del encierro.

"La verdad es que yo no he querido referirme al tema por respeto a Jennifer porque primero uno tiene que hablar con la persona involucrada. Pero, en mi caso, no ha podido ser así ya que yo le envié un mensaje (después del cumpleaños del hijo de Pincoya) y ella, por la razón que sea, no lo respondió", dijo la bailarina a LUN.

Asimismo, volvió a ahondar en el tema con Pamela Díaz en el programa de YouTube "Sin Editar", donde detalló su pesar por no poder hablar con la chilota.

"Han aparecido cosas de ella, hablando en distintos lives, haciendo entrevistas para distintos medios donde se ha referido a mí de una forma que a mí me ha molestado mucho (...) Yo me fui queriendo y llamando mucho a la Pincoya, y vivir todo este cambio y recibir que ella se siente dolida conmigo es, ¿por qué? Yo te escribí, no mientas, tú no me has escrito", expresó.

Pincoya no descarta reunirse

No obstante, en una entrevista con El Mercurio, Jennifer Galvarini se refirió a lo sucedido con Cony, asegurando que la supuesta distancia entre ellas no existe.

"Yo a la Cony y a la mayoría de mis otros compañeros no los he visto, pero eso creo que es normal. No descarto que volvamos a juntarnos con todos", afirmó la técnico en enfermería.