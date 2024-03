Pincoya y Cony Capelli protagonizaron inesperado reencuentro

Un inesperado reencuentro protagonizaron Jennifer "Pincoya" Galvarini y Cony Capelli, quienes tuvieron una cercana relación dentro de "Gran Hermano".

A través de redes sociales, la técnico en enfermería compartió registros de su encuentro con la ganadora del reality show, con quien se había distanciado tras la final del programa.

"Nos encontramos face to face con la mujer", partió contando la participante de "Top Chef VIP", que se topó con la bailarina en el Metro de Santiago.

"Me tuve que devolver porque no sabía si era o no era....¿O era un fantasma?", añadió entre risas Capelli.

Asimismo, la chilota dedicó unas tiernas palabras a su ex compañera de encierro, zanjando así los rumores que indicaban una posible enemistad entre ambas: "Sin pensarlo me encontré con mi lulito. Qué gusto verte lulito, te quiero mucho", escribió en la descripción del posteo.