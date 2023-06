"Puede que te quedes ciega": Renata Bravo se sinceró sobre su enfermedad autoinmune

Como invitada al matinal "Buenos Días a Todos", Renata Bravo se sinceró sobre cómo es vivir con la enfermedad de Hashimoto, una enfermedad autoinmune con la que fue diagnosticada hace aproximadamente seis años.

"En este caso es la tiroides el Hashimoto, pero es de la familia de las autoinmunes", comenzó contando la actriz, cuyos primeros síntomas fueron cansancio, pérdida de cabello y un fuerte dolor de ojos que la llevó a consultar con un médico.

"Llego donde el doctor y me da el peor diagnóstico de la vida (...) me dice: 'Mira, es una enfermedad autoinmune y es bien complicado porque no sabes cómo se pueden comportar. Básicamente tu cuerpo se está auto atacando y puede que no te pase nada, o puede que te quedes ciega", reveló.

Pese a su desfavorable diagnóstico, Bravo contó que, tras cambiar su alimentación, los síntomas lograron entrar en "total remisión".

"La enfermedad es una inflamación y empecé a sacar lo que me inflamaba (...) Empecé una dieta celíaca al principio, no comía nada de gluten", confesó, agregando que ahora trata de "seleccionar lo que como, en qué horarios como, soy muy cuadrada".

De acuerdo al sitio de Clínica Mayo, esta enfemedad, que es más común entre las mujeres de mediana edad, "es un trastorno autoinmunitario que afecta a la glándula tiroides", que tiene como resultado "una reducción en la producción de hormonas (hipotiroidismo)".