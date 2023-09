Sebastián Eyzaguirre fue formalizado por violencia y amenazas a ex pareja

Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre fue formalizado por los cargos de violencia intrafamiliar que pesaban en su contra.

El periodista, conocido por formar parte de programas como "CQC", fue denunciado ante PDI por su expareja en 2020, quien especificó haber iniciado una relación con el conductor de televisión en el 2019, sufriendo agresiones físicas y verbales durante todo ese tiempo.

"El maltrato y la violencia se acrecentó durante los últimos meses de nuestra relación, especialmente cuando empezamos a vivir juntos (...) Estábamos en su camioneta, me agarró fuertemente del brazo, yo me paralicé, me empezó a gritar y aunque no recuerdo qué me gritaba, recuerdo claramente cómo su saliva salía de su boca como espuma", detalló Lorena Vargas, la víctima, en documentos obtenidos por Interferencia.

Asimismo, la mujer reveló que tras el quiebre, originado por una agresión sexual que el comunicador cometió contra la hija de su ex, "Cuchillo" comenzó a amenazarla y acosarla, acorralandola en varias oportunidades.

Sin embargo, el hombre de 46 años negó en varias oportunidades las acusaciones.

Las medidas cautelares

Este martes, el periodista fue formalizado de manera telemática, obteniendo medidas cautelares mientras dure la investigación.

"La denuncia fue gatillada por un hecho violento que vivió ella (Vargas) en un supermercado de Vitacura, donde fue violentada, agredida verbalmente por Sebastián Eyzaguirre", señaló Daniela Santa María, abogada querellante, a CHV Noticias.

Tras esto, el exanimador recibió una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con su expareja, medidas cautelares que se mantienen luego de la audiencia.

Además la Fiscalía, que fijó un plazo de 35 días para la investigación, declaró haber recepcionado otra denuncia de similares características por parte de una nueva víctima contra Eyzaguirre.