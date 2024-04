Sebastián Ramírez descuera a Francisco Kaminski tras escándalo: "Que pague"

El exchico reality Sebastián Ramírez también quiso opinar sobre el escándolo del momento, y criticó severamente al hombre que está en el centro de la polémica, Francisco Kamiski.

Mediante un video publicado en su cuenta de redes sociales, "Tatán" aprovechó un momento para mofarse del mismo Kaminski, más allá de bullada situación, y para hacerlo, no se guardó ninguna palabra.

Sebastián Ramírez y el ninguneo sin filtro a Francisco Kaminski

Sin nungún motivo aparente, Ramírez comentó su impacto tras develarse la infidelidad por parte de la figura de televisión a su esposa Carla Jara.

"Oye yo no me creo lindo ni nada, ni rico, cero, pero no te podí comer a este conchadesumadre (sic) feo. Aparte sin vergüenza. Aparte de feo, anda pato, entonces nadie entiende nada", lanzó entonces Ramírez.

Después de que sus seguidores le preguntaran el motivo de criticar abiertamente a Kaminski de esa manera, el exparticipante de "Gran Hermano" compartió un video para rectificarse y de paso, exponer más de la pregunta deuda donde la afectada es cercana a él.

"Respecto a al señor Kaminski, me impactó la noticia y di mi punto de vista", señaló Ramírez, quien justificó su comentario ya que es una noticia que le "impactó".

"El loco le debe seis o siete millones de pesos a una amiga, que se portó súper bien conmigo en el momento en que yo estuve preso. Se enroló, me iba a dejar la encomienda. Loco, a esa mina la quiero. Entonces, este hueón que le pague, loco. Eso es", comentó Sebastián Ramírez.

Tras estas últimas declaraciones, Sebastián Ramírez fue criticado por él también tener supuestas deudas con sus excompañeros de "Gran Hermano".