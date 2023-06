"Teníamos sexo todo el tiempo": Elliot Page reveló que tuvo romance con coprotagonista de "Juno"

El actor Elliot Page contó que tuvo un apasionado romance junto a Olivia Thirlby, una de sus coprotagonistas en la película "Juno" (2007), años antes de de comenzar su transición como un hombre.

En su libro autobiográfico "Pageboy" recordó que, aunque con Thirlby tenían la misma edad, "ella parecía mucho mayor, capaz y centrada. Era sexualmente abierta, muy lejos de dónde yo estaba en ese momento".

Page explicó que con su coestrella -que se declaró bisexual en 2011- fue la primera vez que tuvo "apropiadamente relaciones sexuales consensuadas con una mujer", según pasajes del libro recogidos por People.

Page y Thirlby en "Juno", donde sus personajes eran mejores amigas.

"La química era palpable. Eso me atrajo", escribió el actor que rememoró cómo se hicieron rápidamente amigos en el set y Thirlby "directamente me dijo 'me atraes mucho'".

"En ese momento nos empezamos a besar. Comenzamos a tener sexo todo el tiempo: en su habitación de hotel, en nuestros trailer en el trabajo, una vez en una oficina diminuta en un restaurante ¿En qué estábamos pensando?", narró.

El actor cree que "ser íntimos con Olivia ayudó a que se disipara mi vergüenza. Ya no me sentía desdichado por ser yo".

En su libro, Page relata también que tuvo una relación secreta con la actriz Kate Mara, de quien se enamoró pero no pudo seguir junto a ella pues Mara estaba en pareja con el actor Max Minghella.