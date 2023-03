Titi García-Huidobro responde a críticas de Pamela Leiva por comentario sobre beso del "Kiwi"

El beso que el entonces notero de TVN, "Kiwi", dio sin consentimiento a Pamela Leiva sigue dando de qué hablar y ahora la actriz Titi García-Huidobro salió a aclarar su propia opinón sobre el tema.

Todo comenzó posterior al despido de Arturo Walden, cuando García-Huidobro mencionó que no creía que hubiera "mala intención" en el acto: "Ni que hubiera hecho, no sé, le hubiera agarrado una pechuga... Todos sabemos cómo es el Kiwi".

El comentario en cuestión no fue bien recibido por la misma comediante, quien relató que la saludó en el festival. "Como que me chocó, porque digo, ese es el mensaje que le está dando a los niños: 'Si no te agarra la pechuga no le pongas color'. Eso me parece grave", dijo en el programa Zona de Estrellas.

Posterior a la crítica de la exparticipante del reality 1810, la locutora rectificó que sus dichos se referían "a la decisión de los ejecutivos de TVN de sacarlo del Buenos días a todos" y agregó "condeno absolutamente cualquier hecho en el que se abuse de otra persona, de cualquier forma".

"No tiene nada que ver que involucre a mis hijos. O sea, sí, yo andaba con mis hijos en el Festival, pero mi opinión, vuelvo a reiterar, fue que encontré un poco drástica la decisión del despido... Pamela tampoco entendió por dónde iba mi comentario".

De todas maneras, coincidió en el desatino del notero despedido: "Pero, claramente fue un error del Kiwi, porque obviamente nadie puede robarle un beso a nadie, ni hacer algo que la otra persona no esté de acuerdo".