Vesta Lugg recordó complejo momento de cosificación en Vértigo: "No salí en cuatro días"

En un nuevo capítulo de "La divina comida" de CHV, la actriz chilena Vesta Lugg rememoró uno de los momentos más difíciles que ha tenido que enfrentar bajo la lupa de la opinión pública.

Sentada en la mesa al aldo de Mauricio Jürgensen, Luis Slimming y Maisa Rojas, la actriz, cantante y modelo detalló uno de los dos momentos "en mi carrera en los que puedo decir que algo me hizo llorar... nunca he conversado esto, porque yo era chica", comentó.

"Me invitaron a Vértigo en el 2017, me hicieron la pregunta del pueblo que era: '¿Tú crees que eres un personaje dispensable?'", relató Lugg. Cuando la joven respondía, ""no recuerdo quién me interrumpió y me dice: 'Vesta, déjame darte una vuelta, cómo va a ser dispensable esta chiquilla tan bonita'.

El comentario de Diana Bolocco en Vértigo que no le cayó bien a Vesta Lugg

"Fue muy heavy, recuerdo que todo el público pifió y dije me van a echar primera. Me abuchearon porque rayé la cancha", comentó Vesta Lugg, quien reflexionó que hace poco tiempo esa solía ser la tónica en televisión.

"Ese tipo de chiste se tiraban, de doble sentido, sexualizar sin consentimiento a la mujer. La Diana me decía: 'sonríe Vesta, eres tan bonita'. Y yo decía por qué tengo que sonreír para ser válida en este espacio. Me echaron primero del programa".

Vesta Lugg recordó que el impacto y consecuencias del momento las dejaron shockeada. "Llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y no salí en cuatro días porque la gente me miraba, me decían la niña amargada, intensa".

Finalmente, la figura pública se tomó el tiempo para reflexionar: "Yo creo que hemos tenido una transición y agradezco mucho a las cabras chicas, las niñas jóvenes sintieron la misma incomodidad que yo".