William Shatner, "Capitán Kirk" en "Star Trek": "No me queda mucho tiempo de vida"

El actor canadiense William Shatner (91), reconocido por su rol en la saga de ciencia ficción "Star Trek", reflexionó acerca de la última etapa de su vida en el marco del próximo lanzamiento de su reciente documental "Puedes llamarme Bill".

"He rechazado muchas ofertas para hacer documentales. Pero no me queda mucho tiempo de vida", dijo con respecto a la nueva producción, descrita en IMDb como "un retrato íntimo del viaje personal de William Shatner a lo largo de nueve décadas en la Tierra".

El "Capitán Kirk", cuya película será estrenada en el festival SXSW este año, señaló que su "tiempo es limitado": "Tanto si me desplomo mientras estoy hablando con ustedes como si lo hago dentro de 10 años, así que eso es un factor muy importante.

En 2021, Shatner se convirtió en el hombre más longevo en viajar al espacio, en un cohete Blue Origin de la propiedad del magnate Jeff Bezos, que también lo acompañó en el viaje de 10 minutos.

"Tengo nietos. Este documental es una forma de llegar a ellos después de mi muerte", señaló el hombre, y añadió que "lo triste es que cuanto más mayor se hace una persona, más sabia se vuelve y luego muere con todo ese conocimiento".