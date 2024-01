Yamila Reyna sufrió violento robo de celular: fue arrastrada por asaltante

La actriz y conductora Yamila Reyna reveló que durante las fiestas de fin de año fue asaltada mientras estaba en Argentina y le robaron el celular de forma violenta.

Según relató Reyna a LUN, estaba en una calle de Córdoba (donde visitó a su familia) y al llegar a la casa de una amiga llegaron dos personas en moto y uno de ellos le quitó su pequeño bolso en el que tenía su celular y dinero.

"Sin sacarse el caso me trató de quitar la cartera. Me empujó y me comenzó a arrastrar por el suelo", dijo el rostro de TVN. "Tenía rabia y me aferré a mis cosas, pero le vi los ojos al tipo y estaba enajenado", siguió.

Asimismo, la comediante dijo que espera recuperar los últimos audios que recibió de su papá, quien falleció en 2017. "Hace unos años me habían robado otro celular. Por suerte los había respaldado y los pude recuperar aquella vez. Ahora no estoy segura, espero que estén respaldados", expresó Reyna.