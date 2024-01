Youtuber MrBeast sorteará $220 millones entre sus seguidores: Revisa cómo participar

El youtuber estadounidense, MrBeast, anunció el sorteo de 10 premios de 25 mil dólares entre sus seguidores de redes sociales, es decir, alrededor de 22 millones de pesos chilenos.

Todo comenzó cuando el influencer publicó nuevamente el primer video que compartió en X (antes llamado Twitter), cuyo alcance recaudó 250 mil dólares, es decir, más de 200 millones de pesos chilenos.

MY FIRST X VIDEO MADE OVER $250,000! 😲



But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb