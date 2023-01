Así se verá la precuela de "Grease" titulada "Rise of the Pink Ladies"

Paramount+ presentó el primer teaser de "Rise of the Pink Ladies", una nueva serie que oficiará como precuela de "Grease", la clásica película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John en 1978.

Esta obra estará centrada en las "Pink Ladies", el exclusivo club de chicas que aparece en la cinta original, aunque cinco años antes de los eventos de esta.

El elenco estará compuesto por Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso, Tricia Fukuhara, Shanel Bailey, Madison Thompson y Jackie Hoffman, entre otras.

La producción, que tendrá 10 episodios, debutará en Paramount+ el próximo 6 de abril.

