"Merlina" destrona a "Dahmer": la serie superó las mil millones de horas de reproducción en Netflix en solo tres semanas

A solo tres semanas de su estreno, "Merlina" ha alcanzado las mil millones de horas en reproducción, ubicándose en el tercer puesto de los títulos más vistos y destronando a "Dahmer" de este lugar, serie que alcanzó esta cifra hace casi dos semanas y que ahora se ubica en el cuarto puesto.

La serie, inspirada en el personaje de "Los Locos Addams", llegó a las 1020 millones de horas de reproducción la semana pasada, convirtiéndose en el tercer título de la plataforma en llegar a esa cifra en poco tiempo, siendo superada solo por la cuarta temporada de "Stranger Things", que cuenta con 1352 millones de horas de reproducción a 28 días de su estreno, y la coreana "El Juego del Calamar", que sigue en el primer puesto con 1650 millones de horas de reproducción durante el mismo período de tiempo.

En tanto, el show se encuentra en el segundo lugar de series en inglés en tener esta marca, teniendo posibilidades de quitarle el trono a la serie de los hermanos Duffer dentro de una semana, al cumplir 28 días en la plataforma.

Pese a no tener una confirmación oficial de Netflix, la serie que sigue a "Merlina Addams", interpretada por Jenna Ortega, en la "Academia Nevermore", podría tener una segunda temporada debido a su popularidad y buen desempeño en el gigante de streaming.

