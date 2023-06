En Lo que Queda del Día la periodista Ángela Díaz entregó sus recomendaciones de series estrenadas durante esta semana en diferentes plataformas de streaming. La nueva temporada de "Yo nunca" (Netflix), "The Idol" (HBO Max) y "The Crowded Room" (Apple TV): la comentarista deja claro cuál no puedes perderte.

