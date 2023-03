"No te contrato porque eres fea": Mónica Carrasco se sinceró sobre dura discriminación que sufrió en TV

Mónica Carrasco será la invitada de este sábado de "Te Paso a Buscar", programa conducido por Pancho Saavedra.

La actriz y protagonista de Los Venegas repasará su historia, inicios en la política, en el teatro e incluso sus complejos relacionados a el autoestima.

Tras ser consultada sobre si ve sus propias apariciones en pantalla, Carrasco dijo que no. "Tengo un tremendo complejo de fealdad, así que no me veo", dijo.

"Una vez un director de televisión me dijo 'yo no te contrato porque eres muy fea'", contó a Saavedra.

La invitada no detalló el nombre del director, pero confirmó que ya no está vivo y que no era chileno.