Juan Pablo Álvarez fue eliminado de "Top Chef VIP": vivió emotiva despedida

Juan Pablo Álvarez no logró convencer a los jueces de "Top Chef VIP" y se convirtió en el quinto eliminado del programa.

En esta última gala, Paulina de Nin, Carlyn Romero, Berta Lasala, Gisella Marengo, Jordi Castell y el ex "Pelotón" preparon un plato con setas y hongos, donde este último y Lasala no lograron convencer a los jueces.

Finalmente, los chefs determinaron que Álvarez, quien preparó un lomo acompañado de champiñones, quedaba fuera de competencia.

"Gracias por tu alegría, por tu entusiasmo (...) estoy muy contenta de haberte conocido y que el no conocer los productos, que no sea un impedimento para avanzar en la cocina", expresó Fernanda Fuentes al ex chico reality, quien se mostró conmocionado por dejar la competencia culinaria.

Asimismo, sus compañeros dieron una emotiva despedida al oriundo de Graneros, que podría regresar en el repechaje del programa.