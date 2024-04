Sale a la luz supuesto bullying por parte de Marcial Tagle a Máximo Bolocco en Top Chef

Quien fue partícipe del programa "Top Chef" de Chilevisión, Ana María Muñoz, soltó las persuntas palabras que el actor de 50 años, Marcial Tagle, le decía al hijo de la exmiss Universo, Máximo Bolocco.

Las declaraciones se dieron en charla con Kelly Montaño en su canal de Youtube, donde la conocida como "Zapallito Italiano" relató que supuestamente pudo ver durante la corta estadía de ambos en el repechaje, un inapropiado comportamiento de Tagle.

¿Qué le dijo Marcial Tagle a Máximo Bolocco?

"La verdad se rumoreó harto de que le había hecho bullying y sí, soy testigo ocular y oyente", introdujo Ana María Muñoz sobre la situación donde el joven de 20 habría sido víctima.

"Se pasó 3 pueblos en hacerlo con un niño chico, se le pasó la mano", comentó Muñoz, quien agregó "una cosa que siempre le sacaba en cara era que: 'ay te voy a acusar con tu mamá'. Soy un hombre de 40 años peleando con uno de 19".

Según la bailarina, Máximo Bolocco no hacía oídos sordos de la situación y se defendía. "también le chispeaba los dedos, le decía: cállate hueón, estay hablando estupideces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴇɴ ʙᴏɢᴀᴄᴏɴᴋᴇʟʟʏᴍᴏɴᴛᴀñᴏ🎬 (@enbogaconkm)

"Máximo es muy educado, al principio se podía quedar callado, pero cuando era mucho... Ya llega un punto en que le decía 'cállate', pero siempre se comportó muy educadamente", prosiguió la figura televisiva, quien aseguró que intervino en más de una oportunidad con el fin de interrumpir.

Para cerrar, Ana María Muz negó que la presunta actitud de Tagle hacia Bolocco haya sido motivada la envidia.

"No sé si era envidia, pero sentía que lo tenía entre ceja y ceja, o quería figurar mucho, o armar conflicto de alguna manera", señaló, y agregó que "aunque no le resultó, ya que Menem no cayó en su juego y todo quedó en un pequeño roce que no pasó a mayores".