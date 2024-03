CNTV interpone millonaria multa a CHV por dichos sobre el aborto en Gran Hermano

El Consejo Nacional de Televisión interpuso una millonaria multa a Chilevisión por los polémicos dichos de Cony Capelli sobre el aborto en "Gran Hermano".

En este conexto, el canal emitió un especial del reality show el pasado julio donde la ganadora del programa confesó haberse realizado un aborto: "Yo estuve embarazada, pero aborté a los tres meses porque teníamos una relación muy tóxica y yo no quería que él fuese el padre de mi hijo".

"Cuando aborté me puse muy feliz, porque fue un acto de amor hacia mí y hacia el niño, hacia otra vida. Fue ir un paso más adelante de lo que podría haber sido una catástrofe", añadió sobre aquella experiencia, que se dio mientras mantenía una complicada relación con una ex pareja.

