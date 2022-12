Durante la cobertura por los devastadores incendios en Viña del Mar, la periodista Mónica Pérez (C13) se robó el protagonismo con una incoherente pregunta a un vecino afectado , la cual le valió varias críticas en redes sociales. "Me contaba que lo perdió todo... ¿Cómo va a celebrar la Navidad mañana, qué piensa hacer?", fue la pregunta de Pérez a su entrevistado, quien soltó lágrimas y no supo responder. "Pucha, no lo quería hacer llorar", lamentó la comunicadora.

