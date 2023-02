El actor Pedro Pascal resaltó sus raíces chilenas en su debut en el programa de máxima audiencia estadounidense "Saturday Night Live" (SNL) este sábado por la noche. "Nací en Chile. Tengo 34 primos allá y están muy orgullosos de mí. Lo sé porque le dan mi número de teléfono a cada persona que conocen, lo que significa que cada día alguien en Santiago me textea cosas como '¿puedes venir a mi boda?', '¿puedes cantarme Feliz Cumpleaños?' o '¿Es Baby Yoda grosero en la vida real?'. Así que les digo: no, no y su nombre es Grogu", bromeó en su monólogo inicial. Posteriormente, y visiblemente emocionado, el protagonista de "The Mandalorian" y "The Last of Us", cuyo nombre real es Pedro Balmaceda Pascal, contó que a los nueve meses de nacido emigró con su familia a Norteamérica. "Mis padres huyeron de Pinochet y me trajeron a mí y mis hermanas a los Estados Unidos. Ellos fueron muy valientes y sin ellos no estaría acá, en este maravilloso país, y tampoco estaría parado frente a ustedes esta noche, así que a toda mi familia viéndome en Chile solo le quiero decir: te amo, te extraño y deja de dar mi información personal", expresó. Como es habitual, el capítulo del espacio de la cadena de NBC tiene un invitado musical que en esta ocasión será la banda inglesa Coldplay.

LEER ARTICULO COMPLETO