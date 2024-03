Drake Bell habló del rol de Josh Peck tras sus denuncias: Pidió calma a sus fans

El actor Drake Bell habló del rol que ha tenido su excompañero Josh Peck, de la serie "Drake & Josh", tras las denuncias por abuso reveladas en el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV".

En esta serie documental Bell aseguró haber sido víctima de abuso sexual mientras trabajaba en la cadena Nickelodeon por parte del productor Brian Peck (sin relación con Josh Peck), condenado en 2004 por sus crímenes.

Ante esta revelación miles de usuarios en redes sociales apuntaron sus críticas a Josh Peck debido a la conocida mala relación que mantuvieron los protagonistas de "Drake & Josh" tras el fin de la serie.

Sin embargo, Drake Bell hizo un llamado en sus redes sociales para detener el odio contra Josh y explicar que el actor se acercó para conversar del tema. "Procesar esto y atravesarlo ha sido realmente emotivo y muy difícil, así que no todo se hace público. Pero quiero hacerles saber que Josh se acercó a mi de una manera bastante sensible", detalló Bell.

"Se acercó para hablar conmigo y ayudarme a pasar por todo esto. Y ha sido realmente genial. Así que quería avisarles de esto para se calmen un poco con él", agregó Drake Bell.

¿Dónde ver el documental Quiet on set?

La serie documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" estrenó sus cuatro episodios el pasado 18 de marzo a través de la cadena Investigation Discovery. Actualmente se encuentra disponible en la plataforma Max sólo en Estados Unidos.

Por ahora no se ha revelado fecha de estreno para Latinoamérica, aunque en Youtube existen varios clips de esta pieza audiovisual.