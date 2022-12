Ellen Pompeo reveló la razón por la que dejó "Grey's Anatomy"

Luego de anunciar su salida de la serie "Grey's Anatomy" el mes pasado, Ellen Pompeo, protagonista de la famosa serie creada por Shonda Rhimes, se sinceró y explicó sus motivos para dejar el programa tras 19 años en él.

"El show ha sido increíble para mí y me ha encantado mucho la experiencia, solo que tengo todo un poco mezclado. Tengo cincuenta y tres años, mi cerebro está como huevos revueltos... Necesito hacer algo nuevo o literalmente me convertiré en algo como...sabes, no puedes hacer el crucigrama del New York Times todos los días. Son diecinueve años, eso es más de lo que la gente mantiene a sus hijos en su casa, la gente mantiene a sus hijos en casa hasta los dieciocho años y luego los envían a la universidad, así que esto es como irme a la universidad", comentó Pompeo al respecto en The Drew Barrymore Show.

La actriz, que interpretó a la doctora "Meredith Grey" en el drama médico, también habló con entusiasmo de su próxima serie en la cadena Hulu, la cual seguirá a una pareja que cree adoptar una niña de 8 años con enanismo, donde además será productora ejecutiva.