Kike Morandé vuelve a la TV luego de tres años de ausencia

Enfocado en otros proyectos fuera de la TV, Kike Morandé cerrará tres años sin pantalla chica con su regreso como participante de "La Divina Comida".

El conductor y empresario reveló en su podcast que regresa a la TV abierta, aunque solo para este episodio del espacio de Chilevisión.

"Primera vez que voy a ir a un programa de televisión a grabar", dijo Morandé en el podcast. El animador se alejó de la TV en enero de 2021 cuando anunció su salida de "Morandé con Compañía" junto con el fin del programa.

"No he ido a ni uno", agregó el ex animador de Mega, quien aseguró que la emisión del programa está programada para marzo.