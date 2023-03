Leonardo Farkas anuncia que donará dinero a vendedor de quesos que contó dura situación en matinal

Leonardo Farkas anunció una millonaria donación a un hombre que se hizo viral tras contar su historia el pasado lunes en el matinal "Mucho Gusto".

El hombre, también llamado Leonardo, contó que está cesante desde octubre del año pasado y que ahora se dedica a vender quesos.

"En estos momentos estoy en la calle, no tengo dónde vivir, estoy durmiendo arriba de mi auto, no tengo dónde llegar en la noche. Yo llegué al extremo", contó.

"En este momento no tengo dinero para invertir en mi negocio. Tengo mis papeles paralizados, todas mis cosas. Me llamó el contador, me pidieron la casa y de la noche a la mañana tuve que entregarla; quedé en la calle y necesito un trabajo", agregó.

Frente a ello, las redes sociales se encargaron de hacer llegar la historia al filántropo: "Seguidores me piden que apoye a este compatriota. Díganle que le enviaré 2 millones para que mejore un poco su difícil situación".

"Le pido a los líderes de todos los sectores que también usen el corazón y ayuden a las familias de Chile. Ya no pueden esperar más", finalizó.

Revisa el testimonioo a continuación: