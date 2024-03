Periodista Francisca Gómez renunció a Mega: compartió emotivo mensaje

La periodista Francisca Gómez, conductora de "Oye", informó su renuncia a Mega para enfocarse en temas personales.

La comunicadora había llegado a mediados de 2023 para encabezar el espacio de las 5 de la mañana y además estaba los domingos en "Oye tu tarde en vivo".

También había participado en despachos en otros programas de Mega, en uno de ellos fue criticada por una usuaria en redes sociales por sus tatuajes y Gómez le respondió directamente.

"'Donde tu nadas, ella se ahoga', le dijo el psiquiatra y psicólogo Carl Jung al escritor James Joyce cuando éste no entendía por qué su hija no lograba tener la vida plena que él esperaba. La historia me la contó mi amiga del alma Jose cuando le confesé mi decisión de dejar uno de los proyectos profesionales que me ha hecho más feliz", escribió Gómez.

"Hace unos días decidí dejar las madrugadas y enfocarme en lo que elegí poner como prioridad irrenunciable: mi familia de a dos que somos con mi Ali", expresó.

"No hay renuncia que no venga con nuevas oportunidades. Sobre todo la de renunciar a las expectativas ajenas", declaró la periodista.