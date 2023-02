Soledad Onetto se despidió de Mega: "Siempre me sentí querida"

Tras confirmar su salida de Mega, Soledad Onetto compartió una emotiva despedida a la estación televisiva.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista escribió: "Llegué a nuestras antiguas instalaciones el 2012 para dar lo mejor de mí y me encontré con un equipo profesional, alegre y entretenido (...) Sólo me queda decir gracias a todos los que permitieron que yo estuviera ahí y sacara lustre a mi profesión".

"Gracias a ustedes, la audiencia, por su cariño, lealtad y "preferencia" ;) Siempre me sentí querida en Mega y eso no es poco decir; todo ese cariño, contención y respeto profesional me lo llevo en el corazón. He pasado mis mejores años profesionales en Mega y por lo mismo cierro un ciclo, reiterando una vez más GRACIAS EQUIPO, l@s quiero muchísimo!", finalizó Onetto, quien además recibió un homenaje durante su último día en Meganoticias.

La periodista, que atribuyó su salida del canal a "tomar nuevos rumbos profesionales", se unió al departamento de prensa de Mega en 2012, estando a cargo de la conducción de Meganoticias.