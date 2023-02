Parodiando "Mario Kart" y con guiños al "Jappening con Ja": así fueron los sketchs de Pedro Pascal en "Saturday Night Live"

Durante su debut en "Saturday Night Live", Pedro Pascal fue parte de varios sketchs del programa, desde una postapocalíptica versión de "Mario Kart" hasta interpretar a un hombre despertando de un coma.

Al estilo de "The Last of Us", el programa presentó un falso tráiler de una adaptación de "Mario" con Pascal como protagonista, donde él y la "Princesa Peach" deben luchar por sobrevivir en un postapocalíptico "Reino Champiñón", que ha sido tomado por "Bowser".

Más tarde, el actor interpretó a un profesor molesto con sus alumnos, quienes subían a diario "fancams" del educador a redes sociales, culpando a la pandemia por esta costumbre.

Otro gag destacado fue en el que el protagonista de "The Mandalorian" interpreta a "Charlie", un hombre que ha perdido la memoria tras despertar de un coma, además de adoptar un divertido acento, sketch que, para varios internautas, fue similar al "enfermo" de Jorge Pedreros en "Jappening con Ja".

Además, el chileno llamó la atención interpretando a una mujer latina, cuyo hijo lleva a su novia a la casa familiar, desaprobando la nueva relación del joven.