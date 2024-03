Periodista Ítalo Zúñiga se va de Chilevisión tras 13 años de trabajo

El periodista Ítalo Zúñiga anunció su salida de Chilevisión luego de 13 años de trabajo en el canal para buscar nuevos desafíos.

En conversación con Lun, el comunicador informó que "mi meta era ser rostro y me sentí poco valorado, desaprovechado, pero cuando esa opción ya no estuvo, me sentí liberado".

En septiembre Zúñiga viajará a Madrid a estudiar marketing y a instalarse en España: "Tengo sentimientos encontrados porque esto significa dejar toda mi vida en Chile, pero necesito vivir mi vida".

Ítalo Zúñliga llegó a Chilevisión en 2011 a realizar su práctica profesional. Con un foco siempre puesto en el área de espectáculos, el periodista también se desempeñó como lector de noticias durante siete años. En aquel periodo se volvió viral por decir la frase "¿me estay webiando?" al aire.

En 2020 el periodista fue sacado de las labores de conducción, lo que lo motivó a tomar la decisión de renunciar a su trabajo. "Aunque lo pasé mal en su momento y sufrí frustración, me voy súper agradecido", concluyó.