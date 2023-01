Premios Caleuche 2023: revisa la lista de nominados

Chileactores, la corporación de actores y actrices de Chile, reveló la lista de nominados para la edición 2023 de los Premios Caleuche.

En esta versión, la ceremonia se realizará el próximo domingo 29 de enero, bajo la conducción de Javiera Contador, y será transmitida por TVN.

Entre las nominaciones, destaca Amparo Noguera, nominada en tres categorías distintas, además de cinco postulaciones de la teleserie "Hijos del Desierto".

Nominados Premios Caleuche 2023

TELEVISIÓN

Mejor Actor Protagónico

Jorge Arecheta, "Hijos del Desierto"

Matías Oviedo, "Verdades Ocultas"

Gastón Salgado "Hijos del Desierto"

Francisco Reyes, "La Ley de Baltazar"

Nicolás Oyarzún, "Amar Profundo"

Mejor Actriz Protagónica

María Gracia Omegna, "Amar Profundo"

Amparo Noguera, "La Ley de Baltazar"

María José Weigel, "Hijos del Desierto"

Solange Lackington, "Verdades Ocultas"

Luz Valdivieso,"Hasta Encontrarte"

Mejor Actor de Soporte

Marcelo Alonso, "Hijos del desierto"

Gabriel Cañas,"La Ley de Baltazar"

Alejandro Trejo, "Hasta Encontrarte"

José Antonio Raffo, "Amar Profundo"

Fernando Godoy, "Amar Profundo"

Cesar Sepúlveda, "Hasta Encontrarte"

Mejor Actriz de Soporte

Magdalena Müller, "Amar Profundo"

Carmen Zabala, "Hijos del Desierto"

Coca Guazzini, "Hasta Encontrarte"

Francisca Gavilán "Hijos del Desierto"

Fernanda Salazar, "La Ley de Baltazar"

SERIES

Mejor Actor Protagónico

Daniel Alcaíno, "42 Días en la Oscuridad"

Pablo Macaya, "42 Días en la Oscuridad"

Sebastián Solorza, "Cromosoma 21"

Arón Hernández, "Los Prisioneros"

Mejor Actriz Protagónica

Tamara Acosta, "No nos quieren ver"

Claudia di Girólamo, "42 Días en la Oscuridad"

Valentina Muhr, "Cromosoma 21"

Antonia Zegers, "La Jauría"

Mejor Actor de Soporte

Néstor Cantillana,"42 Días en la Oscuridad"

Gastón Salgado, "Cromosoma 21"

Giordano Rossi, "La Jauría"

Joaquín Guzmán, "No nos quieren ver"

Hernán Vallejo, "En Cuerpo Ajeno" de El Día Menos Pensado

Mejor Actriz de Soporte

Dindi Jane, "Los Prisioneros"

Paulina García, "No nos quieren ver"

Amparo Noguera, "No nos quieren ver"

Sara Becker, "No nos quieren ver"

Gloria Münchmeyer, "42 Días en la Oscuridad"

CINE

Mejor Actor Protagónico

Alfredo Castro, "Inmersión"

Salvador Insunza, "Un Lugar llamado Dignidad"

Héctor Noguera, "El Pa(de)ciente"

Nicolás Poblete, "Mensajes Privados"

Mejor Actriz Protagónica

Rosa Ramírez, "La nave del olvido"

Aline Kuppenheim, "1976"

Grimanesa Jiménez, "Las mujeres de mi casa"

Antonia Zegers, "El Castigo"

Mejor Actor de Soporte

Néstor Cantillana, "El Castigo"

Hugo Medina, "1976"

Alejandro Goic, "De la noche a la mañana"

Nicolás Sepúlveda, "1976"

Michael Silva, "Inmersión"

Mejor Actriz de Soporte

Consuelo Carreño, "Inmersión"

Paola Giannini, "El Pa(de)ciente"

Amparo Noguera, "El Pa(de)ciente"

Amalia Kassai, "Un Lugar llamado Dignidad"

Naldy Hernández, "El Pa(de)ciente"

HUMOR

Mejor Comediante

Javiera Contador, Festival de las Condes

Luis Miranda, Teletón 2021

Stefan Kramer, Teletón 2021

Paola Troncoso, "Paola y Miguelito"

Carolina Paulsen, La Fiesta de Chile