El paso de Pedro Pascal por los Emmys con Bella Ramsey y Kieran Culkin

El actor chileno Pedro Pascal estuvo en los Premios Emmy 2023 no solo como presentador, sino que también nominado y compartió con otras figuras de la TV.

En su cuenta de Instagram, el chileno publicó una serie de fotografías de la ceremonia de la noche del lunes, incluyendo imágenes de su hermana Lux Pascal que lo acompañó en la ocasión.

Además, Pascal también registró una fotografía con Bella Ramsey (su compañera en "The Last of Us") y selfies con Evan Peters (actor de la serie de Jeffrey Dahmer) y con Kieran Culkin, con quien generaron una broma que partió en los Globos de Oro y siguió en los Emmy.