Pedro Pascal va por un Emmy gracias a su participación en "Saturday Night Live"

El actor chileno Pedro Pascal está dentro de la lista de los anfitriones que el programa "Saturday Night Live" presentó para postular a un Premio Emmy en septiembre.

El programa de NBC envió a la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, encargada de los Emmys, los nombres de 16 anfitriones que estuvieron en la reciente temporada para estar dentro de los nominados a la categoría Mejor Actor invitado o Mejor Actriz invitada a una serie de comedia.

Además de Pascal, el espacio propuso para que fuesen nominados Miles Teller, Brendan Gleeson, Dave Chappelle, Steve Martin & Martin Short (co-hosts combined), Austin Butler, Michael B. Jordan, Travis Kelce, Megan Thee Stallion, Amy Schumer, Keke Palmer, Aubrey Plaza, Jenna Ortega, Quinta Brunson y Molly Shannon.

Ahora, la Academia decidirá entre los más de 200 postulantes para elegir a los seis actores y seis actrices que estarán en las categorías Mejor Actor invitado o Mejor Actriz invitada a una serie de comedia, que se anunciarán el 12 de julio.

Pascal, además, podría estar nominado también en otras categorías, como Mejor Actor en Drama por "The Last of Us".