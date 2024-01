Premios Emmy 2023: ¿Cuándo y dónde ver la ceremonia?

A seis meses de su postergación, los Premios Emmy 2023 se llevarán a cabo la próxima semana.

En su edición 75º de los galardones, que premian lo mejor de la industria televisiva, "Succession" de HBO lidera las nominaciones con 27 categorías, seguida de "The Last Of Us" y "The White Lotus", producciones de la misma cadena, con 24 y 9 menciones respectivamente.

En tanto, el chileno Pedro Pascal cuenta con tres nominaciones, incluyendo a Mejor actor protagónico por su papel de "Joel Miller" en la ya mencionada adaptación del videojuego. Además, será uno de los presentadores de la ceremonia.

¿Cuándo son los Premios Emmy y dónde ver?

El evento, que fue suspendido debido a la huelga de actores y guionistas que afectaron a Hollywood el pasado año, se llevará a cabo el lunes 15 de enero en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

La nueva edición de los premios Emmy se podrá ver a través de los canales TNT, HBO y E! a partir de las 22:00 horas.

Asimismo, será transmitida vía streaming mediante la plataforma HBO Max, donde estará también disponible en su catálogo al terminar la transmisión.