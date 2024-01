Premios Emmy 2023: Pedro Pascal llegó junto a su hermana Lux

El chileno Pedro Pascal llegó a la entrega de los Premios Emmy 2023.

El actor de "The Last of Us", que desfiló por la alfombra plateada, apareció en la ceremonia junto a su hermana, la también actriz Lux Pascal.

El intérprete de "Joel Miller" está nominado en tres categorías: Mejor Actor en Serie Dramática, Mejor Actor Invitado en Serie de Comedia y Mejor Narrador en Documental.