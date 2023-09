Alessia, exconcursante de Gran Hermano, pone en duda su reingreso

Alessia fue la última participante en abandonar la casa de "Gran Hermano", durante la última jornada de eliminación en el contexto de las Fiestas Patrias, y posteriormente, fue anunciado un repechaje para los antiguos concursantes.

Por un estrecho margen de votación por parte del público, Alessia debió irse de la casa, con un porcentaje de 54,9% frente a Scarlette, quien obtuvo un 45,1%.

Aunque rápidamente, la joven se enteró que estaba entre los calificados para ingresar nuevamente al reality por decisión de sus viejos compañeros, lo que la dejó reflexionando posteriormente sobre su eventual decisión.

"Quiero un tiempo para considerar los pro y los contra"

Recientemente, la exparticipante de "The Voice" fue consultada por Publimetro para conocer qué es lo que hará. "Quiero tener un tiempo para pensar", postuló.

"La verdad es que cuando a mí me preguntaron si iba a volver al repechaje fue a penas venía saliendo de la casa y yo estaba con toda la emoción, ver a Jorge destrozado me rompió el corazón y pensé en Jorge de una y dije que sí", introdujo.

"Y ahora que estoy afuera no me he negado a la posibilidad, pero sí quiero un tiempo para considerar los pro y los contra, la experiencia agota mucho emocionalmente y mi prioridad es mi salud mental", comentó.